 شكرت خادم الحرمين .. د.أحلام الحكمي الثقة طوقت عنقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شكرت خادم الحرمين .. د.أحلام الحكمي الثقة طوقت عنقي

شكرت خادم الحرمين .. د.أحلام الحكمي الثقة طوقت عنقي
المناطق- جازان

رفعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة أحلام بنت محمد حسين حكمي جازان عظيم شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحفظه الله–  على ثقته الملكية لشخصها وتعيينها عضوة في مجلس الشوري

وقالت د.احلام الحكميللمناطق” .. أسأل الله سبحانه وتعالي أن أكون عند حسن الظن بي من قبل قيادتي الرشيدة وأنا أكون صوت فعال لخدمة أبناء الوطن وسيدات المملكة

كما أكدت بأنها تسعى إلى تقديم كل ما يخدم الدين والمليك والوطن.. 

وتمنت من الله القدير أن يحفظ لنا  هذا البلد وأن ينصر دينه ومليكه وقيادتنا الرشيدة وشعبنا وجنودنا المرابطين على حدودنا ورجال أمننا في كل مكان

أخيرا .. شكرًا سيدي خادم الحرمين شكرًا حكومتنا الرشيدة على الثقة التي طوقت عنقي إلى مماتي

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