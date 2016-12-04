مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية

هنأ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد تعيين معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص على هذه الثقة الملكية الغالية في اختياره لزمام الوزارة حيث سعدنا بهذا التعيين الموفق

وقال العياد :” إن هذه الثقة جاءت تتويجاً لعطاءات الدكتور الغفيص وإنجازاته في مسيرته العملية و تجسدت لما يملكه من الخبرة والتمرس في العمل ..

وأضاف انني نيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الفرع بالمنطقة نرفع التهاني والتبريكات لمعاليه و بهذه الثقة الغالية متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في رقي خطط الوزارة.. و أن يكون عند حسن الظن وأن يسهم في خدمة هذا الوطن وقيادته الحكيمة وفي تقديم ما يرفع من مستوى الوزارة ويحقق الأهداف الاجتماعية والتنموية التي نتطلع لها جميعا ..

مثمنين الجهود المخلصة للدكتور مفرج الحقباني الوزير الاسبق ايان عمله في ادارة الوزارة ..وما تحقق من المعطيات والمكاسب.