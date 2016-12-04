 مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية شكرت خادم الحرمين .. د.أحلام الحكمي الثقة طوقت عنقي المرور :عقوبة ملصقات”سكنانا” من 300 – 500 ريال وحجز المركبة بالفيديو:رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار تعليم النماص ينظم ( ملتقى الموارد البشرية الأول ) وفد من مدراء العلاقات العامة بمنطقة عسير يزورون مقرّ الكلية التقنية بأبها العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لـ (1243) لاجئاً سوريا في مخيم الزعتري 3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر أماكن لترويج المخدرات.. والناشطون : أوجد لهم وظائف أهالي الجوف يقرؤن تحت قلعة زعبل “السيف”.. “عضو شورى” لا يعترف بالكرسى المتحرك

مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية

مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية
المناطق- حائل
هنأ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد تعيين معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص  على هذه الثقة الملكية الغالية في اختياره لزمام الوزارة حيث سعدنا بهذا التعيين الموفق
وقال العياد :” إن هذه الثقة جاءت تتويجاً لعطاءات الدكتور الغفيص وإنجازاته في مسيرته العملية و تجسدت  لما يملكه من الخبرة والتمرس في العمل ..
وأضاف انني نيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الفرع بالمنطقة نرفع التهاني والتبريكات لمعاليه و بهذه الثقة الغالية متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في رقي خطط الوزارة.. و أن يكون عند حسن الظن  وأن يسهم في خدمة هذا الوطن وقيادته الحكيمة وفي تقديم ما يرفع من مستوى الوزارة  ويحقق الأهداف الاجتماعية  والتنموية التي نتطلع لها جميعا ..
مثمنين الجهود المخلصة للدكتور مفرج الحقباني الوزير الاسبق  ايان عمله في ادارة الوزارة ..وما تحقق من المعطيات والمكاسب.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>