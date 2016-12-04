مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يفتتح معرض الرياضيات حياتنا في سايتك

افتتح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان فعاليات معرض “الرياضيات حياتنا!” بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية – سايتك التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم الأحد 4 ديسمبر 2016

وحضر حفل الافتتاح كل من معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان ومدير عام مركز سايتك الدكتور حبيب بن ابراهيم أبوالحمائل ورئيس شركة ريثيون الدولية في المنطقة الشرقية الأستاذ هيراث غوري وعدد من المسئولين ومدراء القطاعات الحكومية والخاصة , وشارك في الحضور عدد من طلاب المدارس الرائدة في المنطقة الشرقية .

ويعد “الرياضيات حياتنا!”، معرضاً تفاعلياً فريداً من نوعه للمعارف والنشاطات المتعلقة بالرياضيات والعلوم المختلفة، التي تستمر فعاليته الشيقة حتى نهاية الشهر الجاري، وتأتي جولة المعرض في المملكة كجزء من احتفالات شركة “ريثيون” المستمرة بالذكرى الخمسين لها في المملكة.

وصرح مدير عام سايتك أن استضافة معرض ’الرياضيات حياتنا‘ بالتعاون مع “ريثيون” للمرة الثانية في سايتك , ويقدم المعرض العديد من النماذج التفاعلية التي توضح العلاقة الوثيقة بين مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من جهة، وأنشطة مثـل وضع التصاميم وكرة القدم والسفـر عبر الفضاء وألعاب الفيديو وغيرها من جهة ثانية ويسلط المعرض الضوء على إنجازات علماء الرياضيات العرب الذين كانوا من الرواد المبدعين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما صرح مدير العلاقات العامة والتسويق أن معرض “الرياضيات حياتنا” يعد إضافة رائعة لمجموعة المفاهيم والعناصر التعليمية الترفيهية في العلوم والتكنولوجيا التي يوفرها مركز سايتك وقد نجح المعرض في دمج جانب أكاديمي جديد لمشاركة الشباب في المجالات العلمية .

كما ذكر أن المعرض قد عاود حضوره في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي، حيث بدأ جولة صيفية مطولة استمرت لثلاثة أشهر ضمن القبة السماوية “فقيه بلانيتيريوم” في مدينة جدة، ومن ثم في جامعة الملك سعود بالرياض . وانطلقت الجولة الأولى للمعرض في المملكة عام 2014 في “مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية” (سايتك) بمدينة الخُبر، ليجول بعدها على مدى عامين ونصف في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي، وحضره أكثر من 250 ألف زائر في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت.

كما يستقبل المعرض الزيارات المدرسية للطلاب والطالبات حيث خصص أيام الاحد والاثنين والثلاثاء للطالبات والاربعاء والخميس للطلاب . وطيلة الأيام خلال الفترة المسائية لكافة الزوار حتى نهاية شهر ديسمبر 2016م.