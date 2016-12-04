بلدي بدر الجنوب يقف ميدانيا على مشاريع درء مخاطر السيول بالمحافظة

قام المجلس البلدي بمحافظة بدر الجنوب ” ١٤٠كم شمال غرب نجران ” بجولة ميدانية أعقبت الأمطار والسيول التي هطلت على المحافظة ومراكزها وذلك للوقوف على مشاريع درء مخاطر السيول وتصريف الأمطار في المحافظة والطرق الرئيسية ومتابعة تفعيل خطة الطواريء بالبلدية والتأكد من جاهزيتها .

وأوضح رئيس المجلس البلدي ” علي حفول ” بان المجلس اطلع على خطة الطواريء بالبلدية للتأكد من جاهزيتها من حيث الامكانات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الامطار والسيول .

وأشار ان المجلس قرر تحديد مناطق تصريف مياه الامطار والسيول من خلال المصورات الجوية للمحافظة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها .

واكد بان المجلس يتابع بشكل مستمر تفعيل خطة الطواريء مع البلدية و تكليف قسم الصيانة بالبلدية على ازالة المخلفات المتبقية بعد هطول الامطار بشكل مستمر .