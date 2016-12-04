أمانة الشرقية تعتزم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات المواد الغذائية

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية القيام بحملة تفتيشية شاملة على مستودعات المواد الغذائية، والتي تأتي ضمن برامج الأمانة في الكشف على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك تنفيذاً للحملات الخمس التي وجهت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإحكام الرقابة الغذائية على المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة في جميع مناطق المملكة، وأيضا استمرارا للحملات التوعوية التي تقوم بها الأمانة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه استمرارا للحملات المبنية على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ، و توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لوكالة الخدمات والإدارة العامة لصحة البيئة بتفعيلها، ستقوم أمانة الشرقية بتنفيذ حملة شاملة تستهدف مستودعات المواد الغذائية، والتي ستبدأ الاحد الموافق 19/03/1438هـ، 18/12/2016هـ، وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث انها ستنفذ بالتزامن مع البلديات التابعة والمرتبطة بالمنطقة الشرقية تماشيا مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية، من خلال عمل حملات دوريه على مدار العام.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى التأكد من سلامة و صلاحية الأغذية و طرق التخزين السليمة والتعبئة في المستودعات، وكذلك مدى التزام المستودعات بمعايير النظافة داخل المستودع و المنطقة المحيطة و التأكد أيضا من طرق مكافحة القوارض و الآفات و مدى فاعليتها، إضافة إلى التأكد من حصول العاملين على شهادات صحية تؤكد خلوهم من الامراض والتأكد من حصولها على تراخيص مزاوله للنشاط واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة.

وأشار إلى أن الحملة تهدف ايضا إلى توعية جميع المسؤولين و العاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية في لائحة (مستودعات المواد الغذائية) ، فيما ستعمل الحملة على القيام بسمح بمسحٍ كامل على معظم المستودعات، بهدف تصحيح أوضاعها، وإزالة أي مخالفات صحية.

ودعا الصفيان الى ضرورة تعاون الجميع مع الامانة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.