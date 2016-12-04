أمانة نجران تتلف 11 طن من الاسماك الفاسدة قبل توزيعها

ضبطت أمانة منطقة نجران والدوريات الامنية بإحدى النقاط التفتيشية شاحنة محملة بأحد عشر طن من الأسماك الفاسدة متجهة إلى مدينة نجران .

واوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع انه فور تلقى بلاغ الجهات الامنية تم تشكيل فريق عمل بمشاركة المراقبين الصحيين حيث تبين من خلال الكشف على الاسماك وجود روائح كريهة تنبعث من داخل الشاحنة مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي والفساد الغذائي والعفن وأن الثلاجة لا تعمل بالإضافة الي عدم وجود شهادة منشأ للبضاعة وخط سير للشاحنة وانتشار حشرات الذباب بكميات كبيرة جداً .

وأضاف آل قريع أنه تم تحرير محاضر الضبط وتسجيل اعترافات السائق حيال عدم تشغيل الثلاجة طوال مدة الرحلة التي امتدت إلي أربعة أيام حيث تم اتلاف كامل الكميات وجارى العمل على استكمال جميع الاجراءات اللازمة .

واكد مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين المنطقة المهندس فارس الشفق على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن لوقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول غذاء غير آمن وحرصًا على تأمين إمداد غذائي سليم خالٍ من التلوث لرفع المستوى الصحي.

مشيراً في الوقت نفسه بجهود الدوريات الامنية بمنطقة نجران وتعاونها المستمر مع الامانة لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.