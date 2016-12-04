جامعة الملك فهد تفعل دور العمل غير الربحي في التنمية الاجتماعية

أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان أن تنظيم الجامعة منتدى تطوير القطاع غير الربحي للمرة السادسة على التوالي يؤكد أن الجامعة كانت – ولا تزال- واعية بمقتضيات الدور الذي أنشئت من أجله، وتستشعر حجم الآمال التي ينتظرها المجتمع من مؤسساته التعليمية.

وقال، في حفل افتتاح المنتدى الذي انطلقت فعالياته يوم السبت 4 ربيع الأول 1438 هـ تحت شعار “نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي .. الأدوار والممكنات”، أن المشاركة المحلية والدولية واسعة النطاق في المنتدى، تعزز دور العمل غير الربحي وتفعل مساهمته في التنمية الاجتماعية وترتقي بخدماته ليكون أكثر كفاءة وفاعلية انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العالم على مختلف الأصعدة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأضاف أن المنتدى يعقد استجابة لاحتياجات حقيقية أهمها ما يشهده القطاع غير الربحي من توسع متزايد عبر العالم خلال العقدين الأخيرين، حيث أكدت مؤسساته حضورها ومشاركتها محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، ما يجعلها شريكاً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وقال إن الجامعة أسست بدعم من مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وأولاده الخيرية مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية الذي يهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي المتعلق بتطوير وبناء قدرات المؤسسات غير الربحية من خلال تقديم الاستشارات والبرامج النوعية والتحليل والاستقراء للواقع وتقديم الرؤى والاستراتيجيات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع غير الربحي في المملكة.

وأضاف أن الجامعة نظمت سلسلة من ورش العمل تحت عنوان إدارة المؤسسات غير الربحية، وها هي تحول هذه الورشة إلى منتدى سنوي تنظمه هذا العام في الرياض بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما دشنت الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، مشروع إدامة، الذي يساهم في تنظيم أدوات العمل التطوعي وضبط أدائه والارتقاء به وتحويله من عمل فردي إلى عمل مؤسسي.

وأكد د. السلطان أن قطاع العمل الخيري في المملكة ينتظر تحولاً كبيراً بعد اعتماد نظام تصنيف تقييمي متطور للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة بهدف تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية ونتائج برامج وخدمات هذا القطاع.

وزاد أن الجامعة وقّعت وبرنامج الفوزان لخدمة المجمع اتفاقية شراكة لتأسيس أكاديمية تهدف لتطوير قيادات وكوادر إدارية في المؤسسات غير الربحية.

ونوَه د. السلطان إلى أن المنتدى القادم ستنظمه الجامعة، إن شاء الله، في الظهران في مثل هذا الوقت من العام القادم، داعيا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاركة في التنظيم.

من جانبه أكد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن الوزارة ملتزمة في برنامج التحول الوطني 2020 ببناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومساهم في تحقيق أهداف التنمية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو “توسيع القطاع غير الربحي، وتوجيهه في مجالات التنمية”.