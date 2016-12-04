امير تبوك يطلع على تقرير عن الخدمات الصحية بالمنطقة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ، ونسبة الإنجاز في كافة المشروعات بالمنطقة جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على أهمية متابعة الخدمات وتوفير متطلبات المواطن والمقيم من الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة ، منوها سموه الى دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- الى كل ما يهم القطاع الصحي .

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة مشيرا الى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية الى أعلى المستويات .