 محاضرة بعنوان” جودة التعليم” بعمادة خدمة المجتمع بشرورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محاضرة بعنوان” جودة التعليم” بعمادة خدمة المجتمع بشرورة

محاضرة بعنوان” جودة التعليم” بعمادة خدمة المجتمع بشرورة
المناطق - نجران

نظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة بشرورة وبالتنسيق مع المعهد العلمي بالمحافظة محاضرة توعوية بعنوان: “جودة التعليم ” بحضور عددا من طلاب المعهد العلمي بشرورة، وممثلي الإدارة، وعدداً من أعضاء هيئة التدريس في المعهد، وذلك حرصا منها على نشر الوعي الثقافي بين أوساط المجتمع المحلي عامة، والطلاب خاصة.

وقدم منسق العمادة الدكتور محمد المقابلة صورة عامة عن أهمية الجودة في التعليم، بينما بين منسق الجودة الدكتور حسن الطيب والدكتور عبدالله يحيى مقبل مفهوم الجودة الشاملة، وأهميتها مع التركيز على الجودة في البيئة التعليمية في مجالاتها المختلفة: المعلم، والإدارة، وكذلك المباني، بالإضافة إلى التجهيزات المادية.

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