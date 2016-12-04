المعارضة السورية تفشل هجوماً لقوات الأسد

أفشلت قوات المعارضة السورية هجوماً واسعاً لقوات النظام والمسلحين الموالين له فجر اليوم الاحد على بلدة عزيزة في ريف حلب الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية “إن قوات النظام مدعومة بميليشيات عراقية وإيرانية شنت فجر اليوم هجوماً مباغتاًً على بلدة عزيزة جنوب شرق حلب، وسيطرت على عدد من المواقع على أطراف البلدة إلا أن مقاتلي جيش الفتح وجيش حلب تصدوا لهجومهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

وحسب المصادر، قتل 27 عنصراً من قوات النظام على الأقل وأصيب العشرات كما تم آسر أخرين بينهم ضابط إيراني وتدمير عدد من الآليات بينها دبابة.

وأكدت أن الهجوم الذي شنته قوات النظام والميليشيات التابعة لها يعد الأكبر على البلدة الاستراتيجية إلا أن خسائرها كانت الأكبر، رغم القصف الجوي الكثيف من الطائرات الروسية والسورية.

وتسعى قوات النظام السيطرة على بلدة عزيزة لأنها تقع على خط امداد القوات الحكومية في جنوب وشرق حلب.