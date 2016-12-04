 مسؤول عراقي ينفي نبأ مقتل البغدادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسؤول عراقي ينفي نبأ مقتل البغدادي

مسؤول عراقي ينفي نبأ مقتل البغدادي
المناطق - متابعات

نفى مصدر أمني عراقي رفيع المستوى من داخل محافظة نينوى نبأ مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وبحسب ما ذكرته “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأحد، أفاد المصدر للوكالة، أن “طائرات الاستطلاع العسكرية للقوات الأمنية رصدت رتل البغدادي وتحركاته عدة مرات خلال الفترة الماضية في منطقة حاوي الكنيسة التي تقع ضمن الساحل الأيمن لقضاء الموصل”.

وكان عدد من الوسائل الإعلام نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنباء عن طلب تنظيم داعش من قيادات عسكرية بالرقة لاختيار خليفة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ما يشير لتكهنات بمقتل الأخير حديثاً.

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