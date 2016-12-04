مسؤول عراقي ينفي نبأ مقتل البغدادي

نفى مصدر أمني عراقي رفيع المستوى من داخل محافظة نينوى نبأ مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وبحسب ما ذكرته “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأحد، أفاد المصدر للوكالة، أن “طائرات الاستطلاع العسكرية للقوات الأمنية رصدت رتل البغدادي وتحركاته عدة مرات خلال الفترة الماضية في منطقة حاوي الكنيسة التي تقع ضمن الساحل الأيمن لقضاء الموصل”.

وكان عدد من الوسائل الإعلام نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنباء عن طلب تنظيم داعش من قيادات عسكرية بالرقة لاختيار خليفة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ما يشير لتكهنات بمقتل الأخير حديثاً.