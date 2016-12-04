 الأمير متعب بن عبدالله يقلّد الفريق أول ابن لبده رتبته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأمير متعب بن عبدالله يقلّد الفريق أول ابن لبده رتبته الجديدة

الأمير متعب بن عبدالله يقلّد الفريق أول ابن لبده رتبته الجديدة
واس - الرياض

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, في مكتب سموّه بالوزارة اليوم، معالي الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة فريق أول .
وهنأ سموه، بن لبده بهذه المناسبة، سائلاً الله – عز وجل – أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
من جانبه أعرب الفريق أول فيصل بن لبده عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجمـيع القوات العسكرية – حفظه الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعم سموه الدائم، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة الغالية.
حضر التقليد معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري, ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ورؤساء الهيئات العسكرية.

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