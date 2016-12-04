أمير عسير يستقبل  آل الحسن المتنازل عن قاتل أبنه

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين صباح اليوم بمكتبه بالإمارة المواطن محمد بن يحيى بن دمنان آل الحسن القحطاني والذي تنازل عن قاتل أبنه من قبل المواطن جابر بن علي بن جابر آل حسن القحطاني لوجه الله تعالى ثم لشفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وشفاعة سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير

وأوضح سموه أن قيامهم بالتنازل عمل عظيم وأجره كبير وهي بادرة إنسانية نبيلة , مبيناً سموه أن العفو والصفح من شيم الرجال , سائلاً سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة .

وأعرب والد المقتول بأن شفاعة خادم الحرمين الشريفين وشفاعة سمو أمير المنطقة مقدرة وهي أقل ماتقدم لولي الأمر .

حضر الاستقبال محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي والشيخ هيف بن ثقفان .