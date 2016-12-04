 الدفاع المدني بالحدود الشمالية يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الدفاع المدني بالحدود الشمالية يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

الدفاع المدني بالحدود الشمالية يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية
واس - عرعر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود تقارير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لوجود متغيرات جوية قد يصحبها أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على المنطقة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى -.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحدود الشمالية المقدم فهد بن الأسمر العنزي، بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول لبطون الأودية أو محاولة عبور السيول، مع العلم بمدى خطورة استخدام أجهزة الجوال أثناء هطول الأمطار، ولزوم الابتعاد عن مواقع الخطر، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على العنوان التالي: www.998.gov.sa ، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والتغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية .

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