 مصادر : طرح العملة السعودية الجديدة خلال أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مصادر : طرح العملة السعودية الجديدة خلال أيام

مصادر : طرح العملة السعودية الجديدة خلال أيام
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة “مال” أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ستطرح خلال الأيام المقبلة، الإصدار السادس والجديد من العملة السعودية، وهو الاصدار الأول في عهد الملك سلمان. وبينت المصادر أن الاعلان يتوقع أن يكون يوم  الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري الموافق 14 ربيع الأول.

ووفقا للمعلومات، فإن العملة الجديد ستكون بنفس الفئات (ريال الذي سيتحول إلى عملة معدنية، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريال، 100 ريال، و500 ريال). ومن المعلوم أن الإصدار المعدني سيتضمن اجزاء الريال (25 هللة، 50 هللة).

يشار إلى أن آخر إصدار هو الإصدار الخامس والذي كان في سنة 1428 هـ (2007 – 2008)، في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز  والذي جاء بنفس الفئات المستخدمة في الإصدار الرابع دون الإصدار الخاص بمناسبة المئوية والذي تضمن عملتي 200 ريال و20 ريال، وحمل الإصدار الخامس صورة الملك عبد الله في جميع فئاته ما عدا فئة 500 ريال التي تحمل صورة الملك عبد العزيز.

وكان الدكتور أحمد الخليفي نفى في وقت سابق اصدار عملة من فئة الـ 1000 ريال. ووفقا للمصادر ستبدأ مؤسسة النقد في طرح العملات الجديدة تباعاً على أن تبدأ  بسحب العملات القديمة من السوق.

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