 “بر أبها” تدعم تأسيس جمعية “عازم” بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية محافظة خميس مشيط تلزم أصحاب المقاهي والبوفيهات باستخدام الأعواد الخشبية بدلاً من الملاعق البلاستيكية أماني السيفاني انتظرت 12 عاما ليتم تعيينها ثم يوافيها الأجل بحادث الشيخ غازي بن معدي غلى رحمة الله تعالى بالهدايا والورود فوتوغرافيات نادي عسير الفوتوغرافي يزرن جمعية الاطفال المعوقين بعسير “بر أبها” تدعم تأسيس جمعية “عازم” بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي : زيادة كبيرة في حالات تملك الخليجيين للعقارات في الدول الأعضاء خلال 2015 مصادر : طرح العملة السعودية الجديدة خلال أيام الدفاع المدني بالحدود الشمالية يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية تغريدة ساخرة عن “الشورى” تلاحق الفوزان بعد تعيينه عضواً! أمير عسير يستقبل  آل الحسن المتنازل عن قاتل أبنه أمير عسير يستقبل عضو الشورى المتحمي سعياً لتحقسق خدمة أفضل.. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يطبق برنامج “تجربة مريض”

“بر أبها” تدعم تأسيس جمعية “عازم” بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال

“بر أبها” تدعم تأسيس جمعية “عازم” بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال
المناطق - أبها
قدمت جمعية البر بأبها دعما لجمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير (عازم) بمبلغ مئتي ألف ريال بهدف المساهمة في تأسيس هذه الجمعية الناشئة والتي تهتم بتقديم خدماتها الاجتماعية والإنسانية لذوي الإعاقة .
أكد ذلك فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس مبينا أن جمعية البر بأبها أخذت على عاتقها دعم الاسر  المحتاجة وكذلك الجهات الخيرية والاجتماعية الناشئة ضمن إطار برنامج تعاون الذي يحظى بدعم سمو أمير منطقة عسير رئيس الجمعية لتتمكن هذه الجهات الخيرية من أداء مهامها تجاه المحتاجين بأسرع وقت وأن هذا الدعم لتجهيز مقر عازم وتأثيثه لبدء العمل فيه .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>