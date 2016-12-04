“بر أبها” تدعم تأسيس جمعية “عازم” بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال

قدمت جمعية البر بأبها دعما لجمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير (عازم) بمبلغ مئتي ألف ريال بهدف المساهمة في تأسيس هذه الجمعية الناشئة والتي تهتم بتقديم خدماتها الاجتماعية والإنسانية لذوي الإعاقة .

أكد ذلك فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس مبينا أن جمعية البر بأبها أخذت على عاتقها دعم الاسر المحتاجة وكذلك الجهات الخيرية والاجتماعية الناشئة ضمن إطار برنامج تعاون الذي يحظى بدعم سمو أمير منطقة عسير رئيس الجمعية لتتمكن هذه الجهات الخيرية من أداء مهامها تجاه المحتاجين بأسرع وقت وأن هذا الدعم لتجهيز مقر عازم وتأثيثه لبدء العمل فيه .