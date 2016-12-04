 بالهدايا والورود فوتوغرافيات نادي عسير الفوتوغرافي يزرن جمعية الاطفال المعوقين بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالهدايا والورود فوتوغرافيات نادي عسير الفوتوغرافي يزرن جمعية الاطفال المعوقين بعسير

بالهدايا والورود فوتوغرافيات نادي عسير الفوتوغرافي يزرن جمعية الاطفال المعوقين بعسير
المناطق - أبها

بادرة نبيلة ولفتة إنسانية حانية تجسد روح المحبة والألفة بين أفراد المجتمع قام عدد من فوتوغرافيات نادي عسير الفوتوغرافي صباح اليوم الاحد الموافق الخامس من شهر ربيع الاول لعام الف واربعمائة من الهجرة بزيارة لجمعية
الأطفال المعوقين بعسير وكان في إستقبالهم الكادر الإداري والتعليمي  للجمعية وبدء برنامج الزيارة بتقديم الهدايا والورود والحلوى للأطفال مقدمه من فوتوغرافيات النادي، عقب ذلك تم عمل ورشتي تصوير استديو داخلي  وتصوير خارجي داخل مرافق الجمعية.
هذا وقد كان لهذه الزيارة الأثر الإيجابي والنفسي على الأطفال من جهته عبر رئيس النادي عبدالله ال شجاع عن شكره وتقديره للفوتوغرافيات على ما قدموه من هدايا لاطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وادخال البهجة والسرور عليهم وعلى منسوبي الجمعية وأهاليهم مقدما في ذات الوقت شكره لادارة الجمعية على تسهيل هذه الزيارة ، ومؤكدا بأن هذه البرامج تعتبر من المسؤلية الاجتماعية للنادي كما أوضح بأنه سوف تكون هناك شراكات وتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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