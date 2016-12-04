الشيخ غازي بن معدي غلى رحمة الله تعالى

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ غازي بن عبود بن معدي بعد ظهر اليوم الأحد، وأديت الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم في جامع الراجحي في مدينة أبها، ويتم تقبل التعازي في الفقيد بمنزله في بني مالك عسير بقرية المحالة.

والفقيد هو ابن عم شيخ قبائل بني مالك عسير الشيخ أحمد بن علي بن معدي، وهو من مواليد عام 1352هـ، وقد بدأ حياته جندياً ثم التحق بمعهد إعداد المعلمين بأبها وتخرج منه وعمل معلماً لعدة سنوات ثم إدارياً بإدارة تعليم عسير، عرف عنه الصلاح والتقوى وعمل الخير ومحبة الناس.

صحيفة “المناطق” تقدم خالص العزاء لأبناء الفقيد “حسن وعبدالمجيد” ولكافة أسرته وقبيلته.. تقبله الله برحمته وأسكنه فسيح جناته.. وإما لله وإنا إليه راجعون