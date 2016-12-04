 أماني السيفاني انتظرت 12 عاما ليتم تعيينها ثم يوافيها الأجل بحادث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أماني السيفاني انتظرت 12 عاما ليتم تعيينها ثم يوافيها الأجل بحادث

أماني السيفاني انتظرت 12 عاما ليتم تعيينها ثم يوافيها الأجل بحادث
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

قبل 12 عاماً، من الآن كانت لحظة تخرّج “أماني السفياني” من الجامعة فرحةٌ لا تنسى، لتأتي المهمة الكبرى “طلب الوظيفة” والبحث  عن  لقمة  العيش والانتقال  إلى  اهتمامات  الوظيفة.

لتنتظر الفرحة التالية 12 عاماً؛ حتى تغريدة المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، لتنطلق الأفراح في بيت “أماني” من جديد.
وماهي إلا أيامٌ من الترتيب والاستعداد ، لتباشر “أماني” في مدرستها، والواقعة بعيداً عن مسكنها.

وبعد 4 أيامٍ من عيش الواقع “الحلم”؛ أصابها “سهم” المنون، لترتقي روحها إلى ربها، إثر حادث أليم، وهي في طريقها إلى مدرستها.

حادثةٌ جددت “أمنيات” المغردين بإيجاد حلٍ للوظائف التعليمية النسائية، من حيث: مدة التوظيف، وبُعد التعيين، ناعين في ذات الوقت “أماني” في هاشتاق: “وفاة_المعلمة_اماني _السفياني

ومتداولين  جميع  تغريداتها

رحم الله “أماني”، واسكنها  الفردوس الأعلى من الجنة

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