أماني السيفاني انتظرت 12 عاما ليتم تعيينها ثم يوافيها الأجل بحادث

قبل 12 عاماً، من الآن كانت لحظة تخرّج “أماني السفياني” من الجامعة فرحةٌ لا تنسى، لتأتي المهمة الكبرى “طلب الوظيفة” والبحث عن لقمة العيش والانتقال إلى اهتمامات الوظيفة.

لتنتظر الفرحة التالية 12 عاماً؛ حتى تغريدة المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، لتنطلق الأفراح في بيت “أماني” من جديد.

وماهي إلا أيامٌ من الترتيب والاستعداد ، لتباشر “أماني” في مدرستها، والواقعة بعيداً عن مسكنها.

وبعد 4 أيامٍ من عيش الواقع “الحلم”؛ أصابها “سهم” المنون، لترتقي روحها إلى ربها، إثر حادث أليم، وهي في طريقها إلى مدرستها.

حادثةٌ جددت “أمنيات” المغردين بإيجاد حلٍ للوظائف التعليمية النسائية، من حيث: مدة التوظيف، وبُعد التعيين، ناعين في ذات الوقت “أماني” في هاشتاق: “وفاة_المعلمة_اماني _السفياني