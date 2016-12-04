بلدية محافظة خميس مشيط تلزم أصحاب المقاهي والبوفيهات باستخدام الأعواد الخشبية بدلاً من الملاعق البلاستيكية

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر ال خويلد القرني أنه تم إلزام أصحاب المقاهي والبوفيهات باستخدام الأعواد الخشبية بدلاً من الملاعق البلاستيكية المستخدمة في تحريك المشروبات الساخنة وذلك لاحتوائها على مادة Bisphenol-A التي تذوب فور استخدماها مع المشروبات الساخنة. كما بين مدير صحة البيئة الدكتور محمد العاوي ان الدراسات العلمية الحديثة في هذا المجال اثبتت ان تعرض الجسم لمادة BPA المستخدمة في تصنيع البلاستيك قد يزيد من اضطرابات الغدد في جسم الانسان مما يؤدي الى ارتفاع في هرمون الإستيروجين الذي قد يتسبب في حدوث مشاكل صحية وامراض كضعف الخصوبة، السمنة وبعض انواع السرطانات الخبيثة. وقد أوضح رئيس البلدية الدكتور مسفر بن احمد الوادعي ان البلدية لن تتهاون في منع اي منتجات او مماراسات قد تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك، وكذلك تحرص البلدية على توفير البدائل الصحية وفقاً لدراسات وابحاث صحية عالمية حديثه ويتم بناءً على ذلك تحديث الأجراءات البلدية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين الدولية.