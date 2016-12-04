مهنئًا تعيين آل طالب رئيسًا للمحكمة العامة.. أمير نجران: لا تستوي الحياة إلا بالقضاء

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتسمية فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب، رئيسا للمحكمة العامة بنجران.

وأعرب سموه لدى استقباله فضيلة رئيس المحكمة، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، عن تهنئته بالثقة على تعيينه في هذا المنصب، سائلا الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.

وأكد سموه أن الحياة لا تستوي إلا بالقضاء، وأن مصدر الاطمئنان في المجتمع يكمن في فرض الأمن والعدالة، خصوصا وأن القضاء في المملكة يستمد سلطته من أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهته، عبرّ فضيلة رئيس المحكمة العامة عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله.