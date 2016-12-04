أمير نجران يعزي في وفاة شيخ قبائل آل خشيمة

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن صادق تعازيه في وفاة شيخ قبائل آل خشيمة الصيعر، الشيخ سرور بن مرسل بن عوض بن رابعة الصيعري، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عامًا، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك في اتصال هاتفي واسى فيه سموه نجل المتوفى، مرسل بن سرور الصيعري، صباح اليوم، حيث عبّر الصيعري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة، داعيًا الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، وأن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه.