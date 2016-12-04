الدوري الإيطالي: ميلان يتجاوز كروتوني بثنائية

انفرد ميلان بالمركز الثاني مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه كروتوني الوافد الجديد وشريك باليرمو في المركز الاخير 2-1 اليوم الاحد على ملعب “سان سيرو” في ميلانو في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وعانى ميلان الامرين لتخطي عقبة ضيفه المتواضع صاحب فوز واحد فقط حتى الان، وكان في طريقه الى الانتكاس مجددا لولا الهدف القاتل الذي سجله جانلوكا لابادولا في الدقيقة 86.

وهو الفوز الثاني على التوالي لميلان والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 32 نقطة بفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة والذي كان تغلب على ضيفه اتالانتا 3-1 امس السبت، وبفارق 3 نقاط امام شريكه السابق روما الذي يلاقي جاره لاتسيو في قمة المرحلة لاحقا.

في المقابل، مني كروتوني بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الاخير بفارق الاهداف خلف باليرمو الذي يحل ضيفا على فيورنتينا لاحقا ايضا.

وفاجأ كروتوني اصحاب الارض بهدف مبكر عبر دييغو فالتشينيلي اثر تلقيه كرة من السويدي ماركوس رودن امام المرمى فتابعها بيسراه على يمين الحارس جانلويجي دوناروما (26).

وضغط ميلان بقوة بحثا عن التعادل وانتظر حتى الدقيقة 41 ليدركه عبر الكرواتي ماريو باساليتش بضربة راسية اثر ركلة ركنية من غابريال باليتا.

وسنحت لميلان فرصة ذهبية للتقدم عندما احتسبت له ركلة جزاء اثر عرقلة لابادولا داخل المنطقة من قبل لورنتسو كريسيتيغ لكن الفرنسي مباي نيانغ اهدرها بعدما لعبها سهلة بيمناه ابعدها الحارس بيسراه قبل ان يشتتها الدفاع (53).

وجاء الفرج في الدقيقة 86 عندما استغل لابادولا كرة خاطئة من المدافع الياندرو روزي، فسددها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس اليكس كورداتس.

ويلعب لاحقا ايضا سمبدوريا مع تورينو، وبيسكارا مع كالياري، وساسوولو مع امبولي.

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاءي كييفو مع جنوى، واودينيزي مع بولونيا.