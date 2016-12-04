 تعرف على أصغر مرشد سياحي سعودي … حصل على رخصة و كرمه الأمير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تعرف على أصغر مرشد سياحي سعودي … حصل على رخصة و كرمه الأمير

تعرف على أصغر مرشد سياحي سعودي … حصل على رخصة و كرمه الأمير
المناطق_الرياض

لم يشد أنظار السياح الأجانب هذه المرة ما يشاهدونه من آثار سعودية، بالقدر الذي شدهم التعرف على ذلك المرشد السياحي الصغير الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات، وهو يترجم لهم معلومات عن محافظة عيون الجواء.

وليد بن خالد اللميلم أحد أعضاء “مشروع سياحة وضيافة”، وقد حصل على أول رخصة إرشاد للصغار على مستوى السعودية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يعيد معلومات حول البلدة التراثية بعيون الجواد باللغة الإنجليزية.

 

وليد اللميلم تعلم في أستراليا مع والده المبتعث هناك ليعود مجددا نحو بلدته عيون الجواء، وينضم لعضوية مشروع عن السياحة تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية، فبدأ في ممارسة العمل أمام الزوار والضيوف.

سلمان السلمان، مدير “مشروع سياحة وضيافة”، أوضح أن المشروع يحاول الاستفادة في بناء قدرات وليد اللميلم وغيره من الصغار، واعتبر أنه بارع في مجال الإرشاد السياحي، مضيفاً: “نفخر بتواجد أصغر مرشد سياحي معنا ضمن الفريق ونتطلع لمزيد من الإضافات المميزة في هذا المجال”.

 

وأشار السلمان إلى أن حديث اللميلم بالإنجليزية، في المقطع الذي انتشر، لوفد من الأجانب يزور مواقع تاريخية وتراثية في عيون الجواء لم يكن الأول، فسبقت ذلك “زيارات عدة كان اللميلم معنا خلالها في الترجمة والتحدث للأجانب وإيصال المعلومات كمرشد سياحي محترف”.

وكان الطفل “وليد” قد ظهر في فيديو وجد رواجاً غير مسبوق في ساحات مواقع التواصل، وهو يترجم لزوار ألمان تجولوا في محافظته يوم الأربعاء الماضي؛ مما دفع رئيس السياحة والتراث الأمير سلطان بن سلمان إلى الاتصال به وقدّم الشكر له وأثنى على والده ووعد بتكريمه قريباً، وقدم له رخصة مرشد سياحي.

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