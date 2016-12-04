الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع مهمة في صعدة على الحدود مع المملكة

أعلن قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، سيطرتها على عدة مواقع مهمة في محافظة صعده، المحاذية للحدود مع المملكة ، التي تعد المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية الإرهابية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية لهادي عن، القيادي الميداني في جبهة صعده، “يحي مقيت” قوله، إن وحدات الجيش والمقاومة استكملت تحرير منفذ “علب” البري الحدودي، والجمارك بشكل كامل في مديرية “باقم” بالمحافظة.

وأضاف المركز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن “قوات الجيش الوطني تمكنت أيضا من تحرير 13 موقعا كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح بمنطقة “مندبة” التابعة لمديرية “باقم”، بعد معارك عنيفة استمرت منذ ليلة أمس السبت”.

وأردف بالقول إن “الجيش الوطني مازال مستمرا في التقدم حتى استكمال دحر جيوب الحوثيين وقوات صالح الذين لا يزالون يتمركزون في ثلاثة مواقع جنوب منطقة “مندبة”، لافتا في الوقت نفسه إلى :أن مسلحي الحوثي وصالح فروا مذعورين بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد العسكري”.

وتابع أن” الجيش الوطني يواصل التقدم الميداني في المعارك، حتى استكمال تحرير المنطقة وتحرير كامل محافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية من جميع المناطق والمحافظات اليمنية”.

وحسب المركز نفسهـ فإن منطقة “مندبة” التي تم تحرير أجزاء واسعة منها، تعتبر منطقة جبلية مرتفعة مساحتها حوالي 2 كيلو متر مربع، وتطل على منطقة ومركز مديرية باقم، واستكمال تحريرها يجعل خط الإمداد الرئيسي للحوثيين وقوات صالح عبر الطريق الاسفلتي تحت السيطرة النارية للجيش الوطني