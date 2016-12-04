 بالفيديو.. تفاعل الملك سلمان مع الأهازيج الترحيبية بمهرجان زايد التراثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو.. تفاعل الملك سلمان مع الأهازيج الترحيبية بمهرجان زايد التراثي

بالفيديو.. تفاعل الملك سلمان مع الأهازيج الترحيبية بمهرجان زايد التراثي
المناطق_الرياض

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال حضوره مهرجان زايد التراثي بدولة الإمارات مع الأهازيج الترحيبية التي أقيمت احتفاء به.

وكان خادم الحرمين قد شرف مهرجان زايد التراثي بمنطقة الوثبة في إمارة أبوظبي، حيث استقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن خادم الحرمين قد غادر أمس المملكة، للقيام بجولة خليجية تشمل: الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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