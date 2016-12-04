هزيمة تاريخية لليفربول في مباراة مجنونة

مني فريق ليفربول بهزيمة تاريخية أمام مضيفه بورنموث (3-4) في مباراة مجنونة جمعتهما، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، وذلك، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ضرب الريدز بقوة، في الشوط الأول، وتقدم فيه بهدفين من دون رد، حملا توقيع كل من، المهاجمين السنغالي ساديو ماني، والبلجيكي ديفورك أوريجي في الدقيقتين (21 و23) على الترتيب، وقلص كاليوم ويلسون الفارق عند الدقيقة 56 من ضربة جزاء، ووسع ليفربول، بعد 6 دقائق فقط، الفارق مرة أخرى، بواسطة لاعبه الألماني إمري جان. بيد أن بورنموث نجح في قلب الطاولة على الضيوف، بإحرازه 3 أهداف من دون رد، في الوقت المتبقي، عبر كل من الأسكتلندي رايان فراسير، وستيف كوك، والهولندي ناثان آكي، في الدقائق (76، 79، 90) على الترتيب، على ملعب “فيتنس فيرست ستاديوك”.

وحقق بورنموث، بذلك، أول انتصار له في تاريخه على ليفربول، وحرمه من استعادة مركز الوصافة في البريمير ليغ، ليبقى في المرتبة الثالثة برصيد 30 نقطة.

بينما صعد بورنموث إلى المركز العاشر، برصيد 18 نقطة.