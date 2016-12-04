 خلطة سحرية للحفاظ على صحة الجسم والقضاء على الكوليسترول! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خلطة سحرية للحفاظ على صحة الجسم والقضاء على الكوليسترول!

خلطة سحرية للحفاظ على صحة الجسم والقضاء على الكوليسترول!
المناطق_الرياض

نشرت إحدى المجلات الطبية مكونات خلطة طبيعية بسيطة تساعد على إنقاص الوزن وتحارب تراكم الكوليسترول في الجسم.

يتحدث العديد من البحوث الطبية عن فوائد العسل السحرية لصحة الإنسان وذلك لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمكونات الطبيعية التي تقوي نظام المناعة وتساعد على محاربة الأمراض، وتؤكد تلك الأبحاث أن تناول العسل إلى جانب مكونات طبيعية أخرى يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية تساعد على محاربة السمنة والقضاء على الشحوم المضرة التي تتراكم في الجسم.

ومن بعض تلك الوصفات التي يدخل في تركيبها العسل مزيج العسل والقرفة، حيث يؤكد الخبراء أن مزج ملعقة من القرفة مع 5 ملاعق من العسل وتناول ملعقة واحدة من هذا المزيج صباحا يحسن عملية الهضم في المعدة ويساعد في القضاء على الشحوم المضرة المتراكمة في الجسم.

ويؤكد الخبراء أنه يتوجب مزج ملعقة واحدة من تلك الخلطة مع كوب ماء فاتر وشربه قبل تناول وجبة الإفطار بربع ساعة تقريبا.

وبعد العديد من التجارب التي أجراها الخبراء في مجال الطب لاحظوا أن الأشخاص الذين واظبوا على تناول تلك الخلطة لمدة لا تقل عن شهرين، انخفضت لديهم معدلات الكوليسترول بشكل ملحوظ، كما لوحظ لديهم تحسن واضح في صحة الشرايين والأوردة التي تفقد جدرانها مرونتها مع تقدم العمر.

ويشير الخبراء إلى أن تلك الخلطة وغيرها من الخلطات الطبيعية قد لا تكون وصفة علاجية، لكنها تعد خطوة وقائية ممتازة للحفاظ على صحة الجسم والتقليل من معدلات الكوليسترول.

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