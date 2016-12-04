 القطيف تخرج الدفعة الأولى من خريجي نادي التوستماسترز والمشاركات تبهر الحضور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القطيف تخرج الدفعة الأولى من خريجي نادي التوستماسترز والمشاركات تبهر الحضور

القطيف تخرج الدفعة الأولى من خريجي نادي التوستماسترز والمشاركات تبهر الحضور
المناطق_الدمام
استقبلت محافظة القطيف أولى ليالي الشهر بحفل بهيج لتدشين نادي التوستماسترز و تخريج أول دفعة لبرنامج القادة الشباب في قصر سما للاحتفالات في الملاحة بحضور ما يقارب مئة شخص و برعاية الدكتور إبراهيم بوخمسين صاحب مركز الامتياز الطبي في القطيف.
تضمن الافتتاح كلمة للدكتور سليمان الماضي مدير قطاع 79 لأندية التوستماسترز في المملكة العربية السعودية الذي بارك هذه المبادرة و أشاد بجهود شباب و شابات منطقة القطيف كما وجه شكره للدكتور إبراهيم لاحتضانه هذه المبادرة.
تلتها كلمة للدكتور إبراهيم بوخمسين استشاري الطب النفسي الذي شدد على أهمية الخدمة الاجتماعية و أثنى على جهود أعضاء النادي. و الذي علق على المبادرة قائلا يعتبر مركز الإمتياز الطبي العمل العام وخدمة المجتمع من صلب واجباته ومهامه. وإن التعليم والتعلم هما الأساس في تطور الامم والمجتمعات لذلك فهي مهمة الجميع بغض النظر عن التحاقهم للقطاع العام أو الخاص وبغض النظر عن موقع أو عمل الفرد أو المجموعة. لأن نجاح هذا الامر وباختصار يحتاج ان يكون من الجميع وللجميع.”
و اختتمت الكلمات الافتتاحية بكلمة الأستاذ عبدالله العبندي التي قامت الخطيبة فاطمة الجارودي بإلقائها بالنيابة عنه مباركة لهذا الإنجاز بعد خمس سنوات من الجهد في البحث عن مقر مناسب لنادٍ غير ربحي.
ثم بدأ القادة الشباب من عمر 13 الى 17 سنة بعرض خطابي مميز استعرض فيه الخريجون مهاراتهم التي صقلها البرنامج.
و لفتت الخطيبة فاطمة آل أبوديب الأنظار في استعراض مهارات أعضاء النادي حين قدمت خطبة بعنوان (Where the Magic Happens) تحدثت فيها عن رحلتها في اتخاذ قرارات جريئة أدت الى نجاحها.
تضمن الحفل كلمة لبطل العالم للخطابة محمد القحطاني بعنوان I Don’t Know)خاطب فيها الشباب لتغيير مفهوم التطور و النجاح من خلال تجاربه في الخسارة و الفوز.
كما قدم الأستاذ و المدرب محمد شكري- أحد أفضل المتحدثين على مستوى العالم عام 2006- كلمته بعنوان (The Door) الذي تحدث فيها عن انتهاز الفرص و الاستعداد لها بغض النظر عن الظروف المحيطة.
سادت البهجة خلال مراسيم تدشين النادي و ترسيم الأعضاء ثم تسليم شهادات المشاركين في برنامج القادة الشباب.
و اختتم الحفل بتوقيع كتاب البطل محمد القحطاني (قوة الكلمة) بنسخته الإنجليزية و يعتبر هذا التوقيع الاول من نوعه على مستوى المملكة.
و علق رئيس النادي باسل الفخر على الحفل الهدف الأسمى من الحدث هو تمكين قادة المستقبل من استغلال و صقل طاقاتهم الكامنة التي أبهرت جميع الحضور تلك الليلة. و هنا أيضاً يكمن الهدف الأسمى من نادي Q Pulse Toastmasters و سنبذل أقصى جهودنا لتحقيق هذا الهدف بإذن الله. و أخيراً نود أن نشكر جميع من شارك و ساهم في تحقيق نجاح حفل التدشين.”
الجدير بالذكر أن نوادي التوستماسترز هي نوادي غير ربحية تهدف إلى صقل المهارات الخطابية و القيادية للأعضاء.
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