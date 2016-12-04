 الجمعية السعودية للأمراض الصدرية تطلق علاجا وتقنية مبتكرة لمرضي الربو والحساسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الجمعية السعودية للأمراض الصدرية تطلق علاجا وتقنية مبتكرة لمرضي الربو والحساسية

الجمعية السعودية للأمراض الصدرية تطلق علاجا وتقنية مبتكرة لمرضي الربو والحساسية
المناطق - الخبر
أوضح الأستاذ الدكتور حاتم  عثمان قطب  استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبدا لرحمن الفيصل وعميد كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالأحساء أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية تبين ان هناك نحو 235 مليون شخص يعانون حالياً من الربو، وهو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً بين الأطفال خاصة والكبار ويعتبر الربو من اهم الأمراض الشائعة في المملكة وذلك لكثرة العواصف الرملية والمهيجات التي تثير الحساسية والتي تزداد في اوقات تغير الفصول، وأشار بأن الربو مرض مزمن لا يمكن شفاؤه ، بينما التدبير العلاجي المناسب يمكن أن يسيطر على المرض ويمكِّن الأشخاص من التمتع بنوعية حياة جيدة كما ان الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة يجب عليهم استخدام أدوية تشمل “الكرتزون” و”بيتا2″ طويلة المفعول بواسطة أجهزة الاستنشاق لفترات طويلة من أجل السيطرة على حالات الربو الشديدة المتقدمة.

جاء ذلك خلال اطلاق احدى الشركات الطبية العالمية عقارا مبتكرا لعلاج مرض الربو الذي سوف يمثل أملاً جديداً لمرضى الربو  في تحسين نوعية حياتهم والحد من التعرض لنوبات الربو في المملكة بعد حصولها على موافقة وزارة الصحة السعودية  والهيئة السعودية للغذاء والدواء  لعلاج أعراض مرض الربو اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري بحضور 200 طبيب من المستشفيات العامة والخاصة ومندوبي المستشفيات في المنطقة وشركات الأدوية .

وأضاف الدكتور قطب أن أسباب عدم السيطرة على الربو تشمل عدم كفاية الفرص للحصول على الأدوية اضافة إلي عدم استخدامها بالطرق الصحيحة كما ان الأدوية هي ليست الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الربو، حيث من المهم أيضاً تجنب مهيجات المرض و المحفزات التي تهيج المسالك التنفسية وتسبب التهابها.

من جانبه أكد البروفيسور عمر عثماني استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي بالمعهد الوطني للقلب والرئة بالكلية الملكية بلندن بالمملكة المتحدة على اهمية التوعية بمدى خطورة مرض الربو على المجتمعات العربية عامة والمجتمع السعودي بصفة خاصة وأن تدشين العلاج الجديد  في المملكة العربية السعودية هو حدث هام حيث أن التجارب السريرية التي اجريت على المستحضر في اوروبا اكدت فعاليته العالية في التقليل من نوبات المرض.

وذكر الدكتور أشرف علام  مدير عام “موندي فارما” بالشرق الأوسط و إفريقيا “أن الشركة تولي اهتماما خاصا بمرضي الربو بالمملكة وتدعم الكثير من حملات التوعية” كما أكد الدكتور  فهد العتيبي المدير العام لـ “موندي فارما”  في المملكة العربية السعودية “بأن الشركة بصدد تنظيم العديد من الفعاليات للتوعية بأهمية السيطرة علي مرض الربو و ضرورة اختيار العلاج المناسب له.

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