أعضاء شرف “النصر” يجددون الثقة في زوران و يؤكدون دعمهم الكامل لإدارة النادي

أكد أعضاء شرف نادي النصر في اجتماعهم الثالث، دعهم لإدارة النادي شكره وتقديره للعمل الذي قامت وتقوم به الإدارة، وثقتهم الكاملة في اختيارها للأجهزة الفنية لجميع بالنادي.

ووافق أعضاء شرف النصر في اجتماعهم الثالث الذي عُقد مساء اليوم برئاسة الأمير مشعل بن سعود وبضيافة أيمن القاضي، على تشكيل المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف وجاء بأن يكون الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيساً للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر نائباً لرئيس المجلس التنفيذي، ومنصور الثواب عضواً للمجلس التنفيذي وأميناً لصندوق المجلس، والعميد فهد المشيقح عضواً، وسلمان القريني عضواً.

وقرر اجتماع أعضاء الشرف على أن تكون رسوم عضوية هيئة أعضاء الشرف مائة ألف ريال سنوياً .

