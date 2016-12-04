أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ ابن مقبول

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك -حفظه الله- على صحة الشيخ محمد بن مقبول ابن ذياب شيخ قبيلة العمران وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم مع أسرة الشيخ الذي يرقد حاليا بمستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد إجراءه عملية في القلب حيث تمنى سموه للشيخ ابن مقبول تمام الصحة والعافية.

من جهتهم رفع أشقاء وأبناء الشيخ ابن مقبول شكرهم وتقديرهم لسموه الكريم على هذه اللفته الإنسانيه غير المستغربه من سموه مع أبناء وأهالي منطقة تبوك سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات سموه.