بلدية الخرج تطارد بائعين شاي الجمر

وجه رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، إدارة صحة البيئة وإدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج للقيام بحملات مكثفة للباعة الجائلين وباعة الشاي بالجمر والمتواجدين على الطرقات لمخالفتهم الاشتراطات البلدية وقيامهم بمخالفة البيع في مواقع ملوثة وغير خاضعة لأي اشتراطات صحية وأواني غير نظيفة وملوثة وبمواد مجهولة المصدر وبمساعدة عمالة لا يحملون شهادات صحية .

وقد أوضحت بلدية الخرج بأن الحملة للباعة الجائلين المخالفين للاشتراطات البلدية سوف تكون على الطرقات وعند المراكز التجارية بمحافظة الخرج.