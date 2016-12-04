 بلدية الخرج تطارد بائعين شاي الجمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بلدية الخرج تطارد بائعين شاي الجمر

بلدية الخرج تطارد بائعين شاي الجمر
المناطق -الخرج
وجه رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، إدارة صحة البيئة وإدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج للقيام  بحملات مكثفة للباعة الجائلين وباعة الشاي بالجمر والمتواجدين على الطرقات لمخالفتهم الاشتراطات البلدية وقيامهم بمخالفة البيع في مواقع ملوثة وغير خاضعة لأي اشتراطات صحية وأواني غير نظيفة وملوثة وبمواد مجهولة المصدر  وبمساعدة عمالة لا يحملون شهادات صحية .
وقد أوضحت بلدية الخرج بأن الحملة للباعة الجائلين المخالفين للاشتراطات البلدية سوف تكون على الطرقات وعند المراكز التجارية بمحافظة الخرج.

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