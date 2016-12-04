 معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة يختتم الدورة التدريبية المجانية الثامنة ويسلم المشاريع المجانية للمتخرجين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة يختتم الدورة التدريبية المجانية الثامنة ويسلم المشاريع المجانية للمتخرجين بلدية الخرج تطارد بائعين شاي الجمر خلطة سحرية للحفاظ على صحة الجسم والقضاء على الكوليسترول! أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ ابن مقبول أعضاء شرف “النصر” يجددون الثقة في زوران و يؤكدون دعمهم الكامل لإدارة النادي الجمعية السعودية للأمراض الصدرية تطلق علاجا وتقنية مبتكرة لمرضي الربو والحساسية القطيف تخرج الدفعة الأولى من خريجي نادي التوستماسترز والمشاركات تبهر الحضور الدوسري يؤكد فتح صفحة جديدة.. الاتفاق يدشن استعداداته للقادسية بنظام اليوم الكامل القرزعي يدشن معرض مكافحة المخدرات بدوريات أمن عسير بالصور.. مليوني زهرة تكتسي الخبر حلة من الجمال في مطلع الموسم الشتوي شاهد.. الإمارات ترحب بخادم الحرمين بـ “قصيدة سلمان” : والشاهد الله يالسليل إنَّا معيّدين “التعليم”: إنشاء مركز لتطوير اللغة العربية وتعلمها وآخر لشراكة المدرسة مع الأسرة و المجتمع

معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة يختتم الدورة التدريبية المجانية الثامنة ويسلم المشاريع المجانية للمتخرجين

معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة يختتم الدورة التدريبية المجانية الثامنة ويسلم المشاريع المجانية للمتخرجين
المناطق-عبدالرحمن سفر
اُختتمت  الدورة التدريبية المجانية الثامنة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل التي عُقدت بمعهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة وشارك فيها ستة عشر متدرب معظمهم من منطقة الباحة.
واوضح الأستاذ الدكتور احمد الخازم المشرف العام على المعهد رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة  بان عدد المتخرجين في الدورات الثمان الماضية كان 120 متدربا وان التسجيل مستمر للدورات القادمة،
 مضيفا بان الدورات ستنفذ مجانا بمعدل دورتين شهريا على مدار العام 1438هـ وان التسجيل بالأسبقية حيث ان الدورات الثلاث القادمة التي ستنفذ ان شاء الله شهر ربيع الأول وبداية شهر ربيع الثاني محجوزة بالكامل، اما بالنسبة للمشاريع فستمنح للمسجلين من داخل منطقة الباحة فقط.
من ناحية أخرى أوضح الدكتور الخازم ان المتدربين اللذين اجتازوا الدورات حصلوا على مشاريع مجانية شملت خمس خلايا بنحلها وجميع أدوات النحل الضرورية وذلك بعد ان حصلوا على المهارات اللازمة التي تمكنهم من البدء في إدارة مشاريعهم الناشئة، وأضاف الدكتور الخازم بان الجمعية ستتابع أداء المتخرجين في الفترة القادمة وتقدم الدعم الفني اللازم لهم عند الحاجة وتساعدهم في تسويق منتجاتهم وفي التوسع في مشاريعهم.
مؤكدا بان جميع المعلومات عن البرنامج التدريبي واستمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني www.saudibi.com

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