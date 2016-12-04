معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة يختتم الدورة التدريبية المجانية الثامنة ويسلم المشاريع المجانية للمتخرجين

اُختتمت الدورة التدريبية المجانية الثامنة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل التي عُقدت بمعهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة وشارك فيها ستة عشر متدرب معظمهم من منطقة الباحة.

واوضح الأستاذ الدكتور احمد الخازم المشرف العام على المعهد رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة بان عدد المتخرجين في الدورات الثمان الماضية كان 120 متدربا وان التسجيل مستمر للدورات القادمة،

مضيفا بان الدورات ستنفذ مجانا بمعدل دورتين شهريا على مدار العام 1438هـ وان التسجيل بالأسبقية حيث ان الدورات الثلاث القادمة التي ستنفذ ان شاء الله شهر ربيع الأول وبداية شهر ربيع الثاني محجوزة بالكامل، اما بالنسبة للمشاريع فستمنح للمسجلين من داخل منطقة الباحة فقط.

من ناحية أخرى أوضح الدكتور الخازم ان المتدربين اللذين اجتازوا الدورات حصلوا على مشاريع مجانية شملت خمس خلايا بنحلها وجميع أدوات النحل الضرورية وذلك بعد ان حصلوا على المهارات اللازمة التي تمكنهم من البدء في إدارة مشاريعهم الناشئة، وأضاف الدكتور الخازم بان الجمعية ستتابع أداء المتخرجين في الفترة القادمة وتقدم الدعم الفني اللازم لهم عند الحاجة وتساعدهم في تسويق منتجاتهم وفي التوسع في مشاريعهم.