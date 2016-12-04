 انطلاق فعاليات خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات مدارس جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انطلاق فعاليات خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات مدارس جدة

انطلاق فعاليات خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات مدارس جدة
المناطق - محمد آل طاوي -جدة

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة صباح اليوم الأحد اللقاء التعريفي لمبادرة خفض معدلات السمنة بين أوساط الطلاب والطالبات والتي تستمر يومين، وذلك بحضور مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة الدكتور صالح الدقيل، ومنسوبي الإدارة من أطباء وممرضين والمرشدين الصحيين، والمنسق للمبادرة من الشؤون الصحية الدكتور رياض الغامدي، ومنسوبي الصحة من أطباء وممرضين، وقد انعقدت المبادرة بابتدائية الأمير سلطان بن سلمان.
ومن جانبه تحدث الدكتور صالح الدقيل عن المبادرة التي تحقق مفهوم معنى الشراكة المجتمعية بين وزارتي التعليم والصحة من خلال “مبادرة خفض معدلات السمنة للطلاب والطالبات في المدارس”، وأهميتها لرفع الوعي وتعزيز السلوك الغذائي السليم من خلال نشاطات متعددة بدنية وسلوكية وغذائية، وأن عدد المدارس المشاركة بالمبادرة على مستوى المملكة 1000 مدرسة.
كما أشار ” الدقيل” بأن هذه المبادرة مقامة للبنين والبنات يستفيد منها المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات لنشر الوعي في المدارس.
حيث بدأت المبادرة بالمحاضرات مشاركة بين الشؤون الصحية والصحة المدرسية استهلها الدكتور رياض الغامدي بمحاضرتين عن التعريف بالمبادرة وأهدافها وأنها تأتي من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما تخللت المبادرة ورش العمل والنقاشات المفتوحة.

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