 روحاني يطالب أوباما بـ”فيتو” ضد قرار تمديد العقوبات قبل مجئ ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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روحاني يطالب أوباما بـ”فيتو” ضد قرار تمديد العقوبات قبل مجئ ترامب

روحاني يطالب أوباما بـ”فيتو” ضد قرار تمديد العقوبات قبل مجئ ترامب
المناطق_وكالات

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأميركي، باراك أوباما، إلى استخدام الفيتو ضد قرار الكونغرس وعدم المصادقة عليه قبل تسليم البيت الأبيض لدونالد ترمب، الرئيس الأميركي المنتخب المتشدد تجاه طهران.

وهدد روحاني في كلمته اليوم أمام البرلمان الإيراني أن بلاده سترد على القرار الأميركي، وذلك بعد إعلان الكونغرس تمديد العقوبات على طهران عشر سنوات إضافية، وسط تهديدات إيرانية بإمكانية فض الاتفاق النووي الموقع مع الغرب.

وفيما دعا 264 نائباً إيرانياً حسن روحاني للتحرك ضد قرار الكونغرس الأميركي، اعتبر الرئيس الإيراني تمديد الحظر الأميركي ضد بلاده “انتهاكاً صارخاً للاتفاق النووي”، بحسب تعبيره.

وطالب علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، من الرئيس روحاني “التحرك السريع والمعاملة بالمثل” ضد قرار الكونغرس الأميركي في تمديد العقوبات ضد طهران.

لاريجاني يهاجم أوباما

وأضاف لاريجاني أن جميع مؤسسات النظام الأميركي والحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، اتفقوا على تمديد العقوبات ضد إيران، وأن “أوباما لم يتصرف بشرف حيال هذا الموضوع”، بحسب تعبيره.

وخاطب لاريجاني أوباما قائلاً: “هل أصبحت عديم الجدوى عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما أن أعضاء حزبك لا يهتمون لرأيك في حين أن نصف أعضاء الكونغرس الأميركي ديمقراطيون؟”، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي وقبله مجلس النواب، قد صادقا على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول ضد طهران.

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