 إنقاذ 730 مهاجرا في المتوسط في 24 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إنقاذ 730 مهاجرا في المتوسط في 24 ساعة

إنقاذ 730 مهاجرا في المتوسط في 24 ساعة
المناطق_وكالات

أعلن خفر السواحل الإيطالي ومنظمات غير حكومية، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، أن أكثر من 730 مهاجرا تم إنقاذهم في الساعات الـ24 الماضية قبالة ليبيا، فيما توفت امرأتان.

وشملت عمليات الإنقاذ خمسة زوارق مطاطية كبيرة الحجم وخمسة أخرى خشبية أو مطاطية أصغر حجما، بين صباح السبت وصباح الأحد.

والسبت، أنقذت فرق السفينة “أكواريوس” التي تستخدمها “أطباء بلا حدود” ومنظمة أخرى مهاجرين سقطوا في المياه.

في المقابل، لم تتمكن الفرق نفسها، ليل السبت إلى الأحد، من إنقاذ امرأتين كانتا على متن زورق كبير ابتلعته المياه.

وقالت “أطباء بلا حدود” عبر موقع تويتر: “قضت امرأتان جراء تدني حرارة الجسم رغم الجهود الهائلة للفريق. نأسف لهذا الأمر”.

وكان الزورق المذكور أبحر مساء ورصد قرابة الرابعة فجرا. ورغم أن درجات الحرارة تبقى معتدلة خلال النهار قبالة ليبيا فإن المرأتين لم تتحملا صقيع الليل.

وبين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، العديد من العائلات السورية المتحدرة من حلب.

وتوجه المسعفون والمهاجرون، الأحد، إلى إيطاليا التي وصل إلى سواحلها هذا العام أكثر من 173 ألف مهاجر، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن العام 2015 وواحد في المئة عن العدد القياسي الذي سجل العام 2017 وبلغ 170 ألف مهاجر.

وأفادت الأمم المتحدة بأن 4700 شخص على الأقل قضوا أو فقدوا هذا العام خلال عبورهم المتوسط.

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