رئيس مركز بحر أبو سكينة ينقل تعازي القيادة لأسرة االشهيد ” ال زياد “

نقل رئيس مركز بحر أبوسكينه حمود بن ظافر النايف اليوم تعازي القيادة الرشيدة حفظها الله لوالد وأسرة الشهيد العريف علي بن إبراهيم آل زياد، الذي استشهد أمس الأول، أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .وقال “النايف” لدى زيارته مجلس عزاء أسرة الشهيد بالمركز : إن شهادته وسام على صدورنا جميعاً والحمد لله, دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.وأعرب والد الشهيد إبراهيم آل زياد وأقاربه من جهتهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتد .رافق رئيس المركز في تقديم العزاء عدد من مدراء الإدارات الحكومية والأمنية بالمركز .