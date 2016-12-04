7 نصائح لتشحن “آيفون” بأفضل طريقة

إذا كنت من مستخدمي هاتف أبل الشهير “آيفون”، الذين يعانون بطء في عملية شحن هواتفهم، إليك 7 نصائح ستساعدك على شحن هاتفك بأسرع فترة ممكنة.

1- لا تستخدم الكمبيوتر: لا تستعمل منفذ “USB” في الكمبيوتر لشحن هاتفك، لأنه سيستغرق فترة طويلة جدا.

2- ابتعد عن الشاحن “غير الأصلي”: الشواحن المزيفة متوفرة بشكل كبير على مواقع مثل أمازون وإيباي وغيرها.. لا يجب استخدامها نهائيا لشحن هاتفك لأنه سيعرضها للتلف، وقد تؤدي أحيانا إلى نشوب حريق.

3- حافظ على برودة بطاريتك: تعتبر البطاريات من نوع ليثيوم أيون حساسة جدا لارتفاع درجات الحرارة، لذلك ينصح بإبقائها في أماكن باردة أو معتدلة.

4- إغلاق التطبيقات: ينصح كذلك بإغلاق وإيقاف تشغيل التطبيقات التي تستهلك البطارية كثيرا، خلال عملية الشحن، مثل البلوتوث والفيديوهات والأغاني.

5- تشغيل وضع الطيران: هذه الخاصية تساعد على قطع الاتصال بالشبكات اللاسلكية، ومنع استقبال المكالمات والرسائل.

6- الشحن اللاسلكي: شكلت هذه الميزة نقلة نوعية في أجهزة أبل التي تعاني دوما من سرعة نفاذ البطارية، لكنها تستغرق حوالي ساعة لشحن الهاتف.

7- منفذ الشحن: تأكد باستمرار من عدم وجود أتربة أو أوساخ في منفذ الشحن.