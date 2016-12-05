أعلن الجيش اليمني استكماله تحرير منفذ علب الحدودي التابع لمحافظة صعده، شمال اليمن .
وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح نقله اليوم المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن تحرير المنفذ تم بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي, مبيناً أن عمليات التحرير شملت معظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بصعدة.
وأشار العميد الآثلة، أن عمليات التحرير مستمرة وأن وحدات الجيش والمقاومة في تقدم مستمر، لافتاً الإنتباه إلى أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت طيبة، حد وصفه.
من جهته، أفاد القيادي في جبهة صعدة، الزعيم القبلي، يحي مقيت، أن وحدات الجيش والمقاومة استكملت تحرير منفذ علب والجمارك بشكل كامل.
وقال في تصريح مماثل، أورده المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن : إن الجيش تمكن، من تحرير 13 موقعا كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع بمنطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة استمرت منذ ليلة أمس.
وأضاف أن الجيش مستمر في التقدم حتى استكمال دحر جيوب الميليشيات التي لا تزال تتمركز في ثلاثة مواقع جنوب المنطقة.
الجيش اليمني يعلن استكماله تحرير منفذ علب الحدودي
أعلن الجيش اليمني استكماله تحرير منفذ علب الحدودي التابع لمحافظة صعده، شمال اليمن .
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