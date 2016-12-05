الجيش اليمني يعلن استكماله تحرير منفذ علب الحدودي

أعلن الجيش اليمني استكماله تحرير منفذ علب ‏الحدودي التابع لمحافظة صعده، شمال اليمن .‏

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح نقله اليوم المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن تحرير ‏المنفذ تم بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي, ‏مبيناً أن عمليات التحرير شملت معظم منطقة مندبة التابعة ‏لمديرية باقم بصعدة.‏

وأشار العميد الآثلة، أن عمليات التحرير مستمرة وأن وحدات ‏الجيش والمقاومة في تقدم مستمر، لافتاً الإنتباه إلى أن الأيام ‏القادمة ستشهد مفاجآت طيبة، حد وصفه.‏

من جهته، أفاد القيادي في جبهة صعدة، الزعيم القبلي، يحي ‏مقيت، أن وحدات الجيش والمقاومة استكملت تحرير منفذ علب ‏والجمارك بشكل كامل.‏

وقال في تصريح مماثل، أورده المركز الإعلامي للقوات ‏المسلحة في اليمن : إن الجيش تمكن، من تحرير 13 موقعا كانت ‏تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع بمنطقة مندبة التابعة ‏لمديرية باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة استمرت منذ ليلة ‏أمس. ‏

وأضاف أن الجيش مستمر في التقدم حتى استكمال ‏دحر جيوب الميليشيات التي لا تزال تتمركز في ثلاثة مواقع ‏جنوب المنطقة.‏