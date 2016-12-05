 مسؤول في القوات المسلحة اليمنية يؤكد جاهزية الجيش ‏واستعداده لتحرير صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسؤول في القوات المسلحة اليمنية يؤكد جاهزية الجيش ‏واستعداده لتحرير صنعاء

مسؤول في القوات المسلحة اليمنية يؤكد جاهزية الجيش ‏واستعداده لتحرير صنعاء
واس - عدن

أكد مسؤول في القوات المسلحة اليمنية جاهزية الجيش في بلاده ‏واستعداده لتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح الانقلابية.‏
وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء عادل ‏القميري إلى أن الجيش الوطني في بلاده مسنوداً بالمقاومة ‏الشعبية على أهبة الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة التحرير ‏حتى إنهاء الانقلاب، واستعادة الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء ‏وبقية المناطق والمحافظات، التي لا تزال تحت سيطرة ‏الميليشيات الانقلابية.‏
وجاء تصريح ‏القميري، الذي نقله المركز الإعلامي ‏للقوات المسلحة اليمنية اليوم، خلال زيارات قام بها إلى مواقع ‏للجيش في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.‏
وأفاد المركز، أن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، ومقر قيادتها ‏المركزية، محافظة مأرب، اطلع على مستوى الاستعدادات ‏والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير ودحر ‏الميليشيات الانقلابية.‏

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