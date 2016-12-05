أكد مسؤول في القوات المسلحة اليمنية جاهزية الجيش في بلاده واستعداده لتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء عادل القميري إلى أن الجيش الوطني في بلاده مسنوداً بالمقاومة الشعبية على أهبة الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة التحرير حتى إنهاء الانقلاب، واستعادة الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المناطق والمحافظات، التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وجاء تصريح القميري، الذي نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، خلال زيارات قام بها إلى مواقع للجيش في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.
وأفاد المركز، أن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، ومقر قيادتها المركزية، محافظة مأرب، اطلع على مستوى الاستعدادات والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير ودحر الميليشيات الانقلابية.
مسؤول في القوات المسلحة اليمنية يؤكد جاهزية الجيش واستعداده لتحرير صنعاء
أكد مسؤول في القوات المسلحة اليمنية جاهزية الجيش في بلاده واستعداده لتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
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