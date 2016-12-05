مسؤول في القوات المسلحة اليمنية يؤكد جاهزية الجيش ‏واستعداده لتحرير صنعاء

أكد مسؤول في القوات المسلحة اليمنية جاهزية الجيش في بلاده ‏واستعداده لتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح الانقلابية.‏

وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء عادل ‏القميري إلى أن الجيش الوطني في بلاده مسنوداً بالمقاومة ‏الشعبية على أهبة الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة التحرير ‏حتى إنهاء الانقلاب، واستعادة الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء ‏وبقية المناطق والمحافظات، التي لا تزال تحت سيطرة ‏الميليشيات الانقلابية.‏

وجاء تصريح ‏القميري، الذي نقله المركز الإعلامي ‏للقوات المسلحة اليمنية اليوم، خلال زيارات قام بها إلى مواقع ‏للجيش في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.‏

وأفاد المركز، أن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، ومقر قيادتها ‏المركزية، محافظة مأرب، اطلع على مستوى الاستعدادات ‏والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير ودحر ‏الميليشيات الانقلابية.‏