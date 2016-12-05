طقس مستقر اليوم .. وضعف فرص هطول الأمطار طوال الأسبوع

تشير نماذج الطقس العددية للتنبؤات الجوية لهذا اليوم إلى طقس شبه مستقر فوق معظم مناطق البلاد بعد أن تأثرت طوال الأيام الماضية بعدة تقلبات جوية أسهمت في هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة فوق معظم مناطق السعودية كما أدت إلى فيضان بعض السدود في معظم المنطقة الوسطى والشرقية وعلى أجزاء من حائل وبعض المناطق الغربية بعض المناطق الساحلية في البحر الأحمر ثم بدأت هذه التقلبات في الانحسار والضعف بدءاً من يوم أمس الأحد حيث هطلت أمطار بين المتوسطة وشبه الغزيرة صباح أمس على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

ويتوقع أن تقل فرص هطول الأمطار فوق معظم مناطق المملكة هذا اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع مع ملاحظة بعض الغيوم المحدودة على أجزاء من الشمالية والشمالية الشرقية والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر قد تهطل منها أمطار خفيفة ومتفرقة.

كما تكون نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا في منطقة الحدود الشمالية والجوف والمناطق الوسطى، حيث تراوح ظهر هذا اليوم في تلك المناطق بين 30 و60 في المائة، كما تكون مرتفعة كذلك في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية وخفيفة في باقي المناطق. كما تكون الرياح خفيفة متقلبة في الرياض وشمالية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة إلى نشطة نسبيا في المناطق الشرقية قد تثير الأتربة والغبار خاصةً في المناطق الحدودية بين دولتي قطر والإمارات.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية متوسطة السرعة إلى نشطة نسبيا في القصيم وحائل والمدينة المنورة وعلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة وفي جنوب منطقة تبوك، وجنوبية شرقية متوسطة السرعة في نجران وغربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى متوسطة السرعة على طول سواحل البحر الأحمر، وشمالية نشطة نسبيا في القسم الأوسط والشمالي من مياه البحر الأحمر وفي مياه الخليج العربي وينصح بتوخي الحذر خاصةً فوق مياه الخليج العربي وفي أقصى شمالي مياه البحر الأحمر.

ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد هذا اليوم بواقع 1-4 درجات مئوية، فيما ينتظر أن توجد بعض الغيوم المتفرقة غدا فوق أجزاء من سواحل منطقة جازان وعلى أجزاء من رفحاء قد تهطل منها أمطار خفيفة ضمن نطاقات ضيقة ومحدودة في حين يسود الطقس المستقر بقية المناطق.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ بدءاً من مساء الغد فوق المناطق الشمالية وشمال المنطقة الشرقية وفي تبوك وشمال منطقة القصيم، وقد تسجل منطقة الحدود الشمالية درجات حرارة دون 1 تحت الصفر فجر الأربعاء في حين تكون بين 5 و7 درجات في باقي المناطق الشمالية وتبوك وشمال منطقة القصيم.

وتستمر نسب الرطوبة عالية في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية وفي معظم المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية حيث تراوح بين 30 و70 في المائة، ولا تغير يذكر في اتجاه الرياح مع ملاحظة انخفاض سرعتها في معظم المناطق عدا البحر الأحمر.