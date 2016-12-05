شركات هندية تبدي رغبتها بالمشاركة في تنفيذ مشاريع “الاسكان”

أكد مسؤول في السفارة الهندية في الرياض، رغبة عدد من الشركات الهندية العاملة في مجال البناء والمقاولات بالتقدم بملفات لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان ، مستفيدة من تجاربها في دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر.

وقال المسؤول في السفارة الهندية – فضل عدم ذكر اسمه -، إن شركات هندية مصنفة عالميا في قطاع البناء والمقاولات، التي نفذت كثيرا من مشاريع الإسكان حول العالم، ومنها مشاريع في قطر والامارات، قد حثت وزارة الإسكان على فتح المجال لها للمشاركة في تنفيذ المشاريع السكنية التي ستنفذها، مبينا أن وجود عدد كبير من العمالة الهندية ذات الكفاءة العالية من الفنيين والمهندسين، لدى تلك الشركات سيعطيها التميز في سرعة البناء والجودة في التنفيذ.

وأضاف المصدر، أن شركات البناء والمقاولات الهندية تلتزم بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية المحلية لكل دولة تعمل بها، وهناك اطلاع كامل من قبلها على مواصفات البناء السعودية التي يمكن من خلالها تنفيذ بعض مشاريع الإسكان، والالتزام بتلك المعايير.