 شركات هندية تبدي رغبتها بالمشاركة في تنفيذ مشاريع “الاسكان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

زلزال يضرب وسط إندونيسيا دون إنذار بوقوع تسونامي تيريزا ماي تشارك في قمة البحرين لفتح “صفحة جديدة” مع دول الخليج هيئة التحقيق والإدعاء تكشف تفاصيل جديدة في “الاستغلال الوظيفي” و “تجاوزات التوظيف” شركات هندية تبدي رغبتها بالمشاركة في تنفيذ مشاريع “الاسكان” طقس مستقر اليوم .. وضعف فرص هطول الأمطار طوال الأسبوع حساب وزير العمل الجديد يغرق في المادة 77 خلال 48 ساعة مسؤول في القوات المسلحة اليمنية يؤكد جاهزية الجيش ‏واستعداده لتحرير صنعاء “مكافحة المخدرات” تعلّق على الداعية صاحب مقطع “شاهي الجَمر” .. ومغردون يتفاعلون الجيش اليمني يعلن استكماله تحرير منفذ علب الحدودي 7 نصائح لتشحن “آيفون” بأفضل طريقة رئيس مركز بحر أبو سكينة ينقل تعازي القيادة لأسرة االشهيد ” ال زياد “ ترقية قائد حرس الحدود بنجران “الذويخ” إلى رتبة لواء

شركات هندية تبدي رغبتها بالمشاركة في تنفيذ مشاريع “الاسكان”

شركات هندية تبدي رغبتها بالمشاركة في تنفيذ مشاريع “الاسكان”
المناطق- الرياض

أكد مسؤول في السفارة الهندية في الرياض، رغبة عدد من الشركات الهندية العاملة في مجال البناء والمقاولات بالتقدم بملفات لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان ، مستفيدة من تجاربها في دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر.

وقال المسؤول في السفارة الهندية – فضل عدم ذكر اسمه -، إن شركات هندية مصنفة عالميا في قطاع البناء والمقاولات، التي نفذت كثيرا من مشاريع الإسكان حول العالم، ومنها مشاريع في قطر والامارات، قد حثت وزارة الإسكان  على فتح المجال لها للمشاركة في تنفيذ المشاريع السكنية التي ستنفذها، مبينا أن وجود عدد كبير من العمالة الهندية ذات الكفاءة العالية من الفنيين والمهندسين، لدى تلك الشركات سيعطيها التميز في سرعة البناء والجودة في التنفيذ.

وأضاف المصدر، أن شركات البناء والمقاولات الهندية تلتزم بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية المحلية لكل دولة تعمل بها، وهناك اطلاع كامل من قبلها على مواصفات البناء السعودية التي يمكن من خلالها تنفيذ بعض مشاريع الإسكان، والالتزام بتلك المعايير.

وبين أن عدد العمالة الهندية في المملكة في تزايد مستمر، ولم يكن هناك تأثير مباشر في وجودهم فيما حدث من مشكلات لدى بعض شركات المقاولات في المملكة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى نحو ثلاثة ملايين عامل، يعمل كثير منهم في الشركات الكبيرة سواء في شركات المقاولات وغيرها.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>