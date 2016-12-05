 زلزال يضرب وسط إندونيسيا دون إنذار بوقوع تسونامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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زلزال يضرب وسط إندونيسيا دون إنذار بوقوع تسونامي

زلزال يضرب وسط إندونيسيا دون إنذار بوقوع تسونامي
المناطق- جاكرتا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة نوسا تينجارا الشرقية في وسط إندونيسيا في وقت مبكر اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء.
وقع الزلزال الساعة 8:13 صباحا بتوقيت جاكرتا (0113 بتوقيت غرينتش) ورصد مركزه على بعد 120 كم شمال شرقي مدينة فوريس تيمور بالمقاطعة على عمق 524 كم تحت سطح البحر.
وقال المسؤول لوكالة (شينخوا): لم نصدر تحذيرا من وقوع تسونامي، مشيرا إلى أنه لم تصل تقارير حتى الآن عن شعور مناطق أخرى بقوة الهزة.
يذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة معرضة دوما لحدوث الزلازل والبراكين تعرف باسم “حلقة النار” في الباسيفيك.

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