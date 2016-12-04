صيدلية العيادات التخصصية السعودية تصرف عبوات الحليب لـ 412 طفل سوري بمخيم الزعتري

صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية عبوات حليب الأطفال لعدد (412) طفل من ابناء الاشقاء اللاجئين السوريين خلال شهر نوفمبر من العام 2016م ضمن البرنامج الطبي الذي تتبناه الحملة السعودية ” نمو بصحة وامان ” والهادف الى توفير الحليب الصحي للاطفال الرضع الذين تعاني امهاتهم من المشاكل في الرضاعة الطبيعية .

واشار استشاري الأطفال في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد غسان الى أن التشجيع على الرضاعة الطبيعية يأتي من أولويات الحملة السعودية الا ان هناك بعض الامهات التي يعانينا من نقص في افراز الحليب الطبيعي والذي معه يحتاج طفلها الى دعم بالحليب المعزز والذي على ضوئه تقوم العيادات بصرف عبوات الحليب الصحي كمعزز لحليب الام لبناء جسم الطفل بالشكل السليم .

بدوره اكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تقوم على صرف عبوات الحليب وفقًا لبرنامج دقيق يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية وجمعية إنقاذ الطفل الأردنية وجمعية العون الصحي ، حيث يأتي هذا التعاون والتشارك من اجل تقديم افضل رعاية اغاثية تقدم للاشقاء السوريين اخذين بالاعتبار أهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها لما لها من نتائج جيدة على الطفل بشكل عام.

واكد السمحان ان توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تؤكد على ضرورة تقديم افضل خدمة إنسانية للشعوب المتضررة والتي كانت الحروب و الكوارث الطبيعية هي السبب الرئيسي في نزوحهم و تهجيرهم و حرمانهم من العيش بحياة كريمة ، سائلاً الله العلي القدير ان لا يحرم الشعب السعودي الكريم الاجر والثواب مقابل ما يقدمونه من مساعدات اغاثية لاشقائهم من الشعب السوري العزيز.