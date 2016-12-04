 خبراء دوليون : رؤية 2030 طموحة وتحقق تأهيل السعوديين لسوق العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خبراء دوليون : رؤية 2030 طموحة وتحقق تأهيل السعوديين لسوق العمل

خبراء دوليون : رؤية 2030 طموحة وتحقق تأهيل السعوديين لسوق العمل
المناطق- الرياض
أكد خبراء دوليين على أهمية رؤية المملكة 2030 القائمة على تنويع مصادر الدخل وتأهيل الايدي العاملة تقنياً ومهنياً في شتى المجالات وخاصة المجالات الرقمية للتوسع في الفرص الوظيفية المستقبلية للجنسين.

وقال عدد من المختصين الدوليين في مجال التدريب والتوظيف من المشاركين في المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي سيعقد في مدينة الرياض، خلال الفترة 13-15/12/2016 م، إن التغييرات والتطورات الاقتصادية العالمية تستدعي أن تعمل الدول على تطوير التدريب الموافق لاحتياجات سوق العمل لتوفير  قوى عاملة محلية تواكب المتغيرات في  السوق.

ووصف الدكتور ريك إيد الرئيس التنفيذي لمعهد يونيتيك والذي يُعد أكبر معهد للتكنولوجيا في نيوزيلاندا أن رؤية السعودية 2030، بالطموحة وأنها تهدف إلى ضمان تحقيق المملكة لدورها المركزي في المجتمع العالمي.

وأكد الدكتور إيد أن الورقة التي سيقدمها في المؤتمر السعودي التقني الثامن ستستعرض التحديات والفرص التي يواجهها مقدمو التدريب وأرباب العمل، وستتضمن نماذج جديدة في العمل والتعليم المدمج الذي يساعد المتعلمين والمتدربين على الاستعداد بشكل جيد لمستقبل سوق العمل واحتياجه من الأيدي العاملة المدربة لتصبح القوى العاملة أكثر ابتكاراُ وانتاجية في بيئة العمل.

وقال سوريش بونجابي مدير التوظيف ومهارات التصنيع بمعهد توظيف في سنغافورة أن رؤية المملكة 2030 القائمة على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات، رؤية اقتصادية تنموية وتحتاج لمواكبتها تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية لحقيق أهداف الرؤية.
وأعتبر بونجابي أن إقامة المؤتمر التقني الثامن منصة لتزويد القائمين على المؤتمر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأفضل الاتجاهات الممارسات من أنحاء العالم ذات التجارب الناجحة في هذا المجال, وبالتالي تختار المؤسسة ما يحاكي هذه الاتجاهات والممارسات لتلائم الواقع المحلي في المملكة، وهذا بدوره يؤهل القوى العاملة الوطنية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية السعودية 2030. 

من جانبه أشاد السيد براد ديفيس مدير عام شركة فكتور للاستشارات برؤية السعودية 2030 الاقتصادية وربطها بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التدريب التقني, وأهمية امتلاك القوى العاملة للمهارات اللازمة في هذا المجال، موضحاً أن التدريب التقني قطاع مهم كباقي قطاعات التعليم الأخرى نظراً لما يمر به العالم حالياً من تطورات خاصة  بما يتعلق بالتقنيات الحديثة.
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