افتتاح دورة ″ إدارة الجودة الشاملة بمركز صحي الظفير

أفتتح مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة الباحة دورة ″ إدارة الجودة الشاملة ” بقاعة التدريب بمركز صحي الظفير والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف فريق الجودة الاحترافي 2 والذين تم ترشيحهم من مختلف المرافق بالمنطقة ضمن برنامج تأهيل الكفاءات السعودية على برامج الجودة وسلامة المرضى بالمستشفيات والصحة العامة ويحتوي على خمس مراحل تمهيدية ودورات تدريبية متخصصة في إدارة الجودة الصحية والمعايير الوطنية لاعتماد المستشفيات والمراكز الصحية ومرحلة ممارسة تطبيقات الجودة وسلامة المرضى على أرض الواقع وفي كل مرحلة يتم اختيار الأفضل للإنتقال للمرحلة التالية وفقا للانضباط والمعلومات والتطبيقات ثم يختتم البرنامج بمراجعة وتقييم شامل حتى يتم عرض الأسماء المتميزة على المدير العام وتكليفهم لاحقا بإدارات الجودة بمختلف المرافق الصحية ويشتمل البرنامج على دورات تدريبية مكثفة يقدمها نخبة من خبراء الجودة وسلامة المرضى محليا وخارجيا وسيتم إرسال المتميزين من البرنامج لمستشفيات كبرى بالمملكة لمحاكاة تطبيقاتهم المتقدمة في برامج الجودة وسلامة المرضى