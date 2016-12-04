إدارة الصحة العامة بالباحة تقيم اللقاء العلمي الثاني لطب الأسرة

بحضور مساعد المساعد للمدير العام للصحة العامة بالباحة د.عبدالله علي الزهراني أقيم لقاء علميا بعنوان الاكتشاف المبكر للسرطان تناول من خلاله المتحدثون أهمية وطرق الكشف المبكر لبعض أنواع السرطان ومدى انتشارها وسبل الوقاية منها باتباع نمط الحياة الصحي مثل ممارسة النشاط البدني المنتظم والإقلاع عن التدخين واتباع النظام الغذائي الصحي ومعالجة السمنة ودور الرعاية الصحية الأولية في الكشف المبكر

وأثرى اللقاء و النقاشات العلمية بحضور د. هيفاء نصري المنسق العلمي للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بوزارة الصحة والمتحدثين من مستشفى الملك فهد وبرنامج الدراسات العليا لطب الأسرة ومدير مكتب الجمعية السعودية لطب الاسرة والمجتمع بالباحة د.محمد الحريتي

وحضر اللقاء مايقارب 130 من المستهدفين من الكادر الطبي

وفي نهاية اللقاء قام مساعد المساعد للمدير العام للصحة العامة د.عبدالله علي الزهراني بتوزيع شهادات الشكر للمشاركين في إقامة اللقاء..

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة التعليم الطبي المستمر بإدارة الصحة العامة في إقامة اللقاءات العلمية للكادر الطبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين بالمراكز الصحية…