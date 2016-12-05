 متوسطة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بالعقيق تحتفل بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمعاقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
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متوسطة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بالعقيق تحتفل بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمعاقين

متوسطة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بالعقيق تحتفل بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمعاقين
المناطق -  عبدالرحمن سفر
بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالعقيق الاستاذ علي مديس ومشرف التربية الخاصة الاستاذ عبدالرحمن صالح الزهراني , أحتفلت متوسطة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بمحافظة العقيق اليوم الاثنين الموافق 1438/3/6 بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمعاقين تحت شعار { 17 هدفاً لاستشراف مستقبل واعد} حيث قام طلاب التربية الخاصة بالمدرسة بتوزيع الهدايا اثنا الطابور الصباحي كما تضمنت البرامج اذاعة صباحية تتحدث عن هذه المناسبة وقد أعدت اسرة التربية الخاصة مسابقة ثقافية عن التربية الخاصة لجميع طلاب المدرسة وتم تكريم الفائزين بالطابور الصباحي من مدير مكتب التربية والتعليم بالعقيق
وبعد ذلك القى مدير مكتب التربية والتعليم بالعقيق الاستاذ علي عوضة مديس كلمة بهذه المناسبه ذكر فيها ( الاهتمام بالمعاقين الذين يعدون جزءاً من المجتمع وتقديم الاحترام لهم والتعامل معهم داخل المدرسة وخارجها بلطف فهم اخواناً لنا وشكر معلمين التربية الخاصة بالمدرسة
 بعد ذلك تم افتتاح المعرض التعريفي الذي يشمل برامج التربية الخاصة والأنشطه التي قدمت لطلاب التربية الخاصة بالمدرسة تلا ذلك تعريف بالمعرض المقام من المشرف التربوي  الأستاذ/ محمد سعيد الشعلاني
ثم تم تكريم  طلاب التربية الخاصة بالمدرسة واخذ صورة جماعية و أطلع الجميع على عرض مرئي عن برامج المعاقين وحرص حكومتنا الرشيده على مساعدتهم وتقديم كل مايحتاج له المعاق بالمملكة العربية السعودية .

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