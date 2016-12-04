الإتصالات تطرح أول مشاريع النطاق العريض … و الخفجي وحفرالباطن وقريه العليا من ضمنها

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح أول مشاريع النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية ، وذلك للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات وهي شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة بيانات الأولى لخدمات الشبكة.

وبين معالي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -في تصريح له اليوم- أن طرح مشروع النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية

يأتي ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في المناطق النائية، والتي هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي دخلت حيز التنفيذ تحقيقاً لرؤية المملكة2030م، والتي تتضمن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة لمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020م.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن نطاق عمل المشروع يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140,000 مواطن ومقيم في(المراكز، والقرى، والهجر) التابعة لـ (13) محافظة تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي وحفر الباطن وقريه العليا) بالمنطقة الشرقية، وكذلك (القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل) بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية.

وهذا المشروع هو المرحلة الأولى ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في كافة أنحاء المملكة، والذي يأتي امتداداً لمشاريع الخدمة الشاملة التي تنفذها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال صندوق الخدمة الشاملة.